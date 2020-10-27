Шоу Холостячка на СТБ — что осталось за кадром (ФОТО)

Шоу Холостячка на СТБ стартовало 23 октября. Главной героиней стала актриса театра и кино Ксения Мишина.

В первый вечеринке у не состоялось первое знакомство с 16 участниками реалити. Однако заветную бутоньерку получили только 12 мужчин.

Во время первой встречи участники из всех сил пытались произвести впечатление на холостячку. Кто-то дарил огромные букеты, кто-то преподносил подарки сыну Ксении Платону.

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Хотя были и те, кто неприятно удивил. Один из участников приехал без цветов, а виноватым в этом сделал курьера, который не успел их доставить. А вот у одного участника, который является мастером по пикапу, было более 300 женщин.

Факты ICTV публикуют фото с первой вечеринки на шоу Холостячка.



















































































Что осталось за кадром: фото с первой вечеринки на шоу Холостячка / 21 фотографий

Шоу Холостячка

На телеканале СТБ стартовало долгожданное шоу Холостячка с Ксенией Мишиной. На первой вечеринке участники пытались поразить главную героиню реалити, чтобы получить заветную бутоньерку.

Однако без казусов не обошлось. Если кто-то долго готовился к свиданию, то некоторые приехал даже без ромашки в руках.