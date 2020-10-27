Как выглядеть свежо и бодро утром — 6 секретов от Каменских

Украинская певица Настя Каменских рассказала, как ей удается удачно выглядеть утром. Звезда опубликовала свои секреты, с помощью которых она чувствует себя свежо и бодро после пробуждения.

Каменских пытается ложиться спать до 22.00, ведь именно в это время в организме вырабатывается гормон сна. Он помогает бороться со стрессом и старением.

Кроме того, Настя придерживается таких правил:

выпивает норму воды до 16.00, чтобы утром на лице не появились отеки;

использует увлажнитель воздуха в доме;

перед сном затемняет и проветривает спальню;

пользуется кремом для лица за 30 мин до сна;

утром делает легкий массаж.

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Премьера нового клипа Каменских

В конце сентября Настя Каменских выпустила новый клип на композицию Película. Лирик-видео выполнено в стиле мексиканского праздника El Día de Muertos. Клип рассказывает историю мистической любви.

Фото: Настя Каменских