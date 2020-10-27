Как выглядеть свежо и бодро утром — 6 секретов от Каменских

Украинская певица Настя Каменских рассказала, как ей удается удачно выглядеть утром. Звезда опубликовала свои секреты, с помощью которых она чувствует себя свежо и бодро после пробуждения.
Каменских пытается ложиться спать до 22.00, ведь именно в это время в организме вырабатывается гормон сна. Он помогает бороться со стрессом и старением.
Кроме того, Настя придерживается таких правил:
- выпивает норму воды до 16.00, чтобы утром на лице не появились отеки;
- использует увлажнитель воздуха в доме;
- перед сном затемняет и проветривает спальню;
- пользуется кремом для лица за 30 мин до сна;
- утром делает легкий массаж.
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Девочки, хочу поделиться с вами маленькими секретиками, как мне удается просыпаться утром свежей и отдохнувшей ???? ⠀ ✔️ Я засыпаю до 12 ночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00) ???? Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом ⠀ ✔️ Чтобы утром лицо не отекало так, будто всю ночь была на вечеринке (а я не была ????) я выпиваю свою норму воды до 16:00. Потом за несколько часов перед сном можно сделать максимум ещё пару глотков ⠀ ✔️ В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно ⠀ ✔️ Чтобы кожа не сушилась, обратите внимание на влажность в вашей комнате. Включённые отопление делает воздух сухим, поэтому в идеале лучше иметь увлажнитель ⠀ ✔️ Наношу крем не непосредственно перед сном, а за полчаса до него. Так его впитает не подушка, а мое лицо ???? ⠀ ✔️ После пробуждения делаю легкий массаж лица (технику можно найти в интернете). Уделяйте массажу хотя бы 5 минут с утра — от него лицо сразу «пробуждается». ???? ⠀ Соблюдаете ли вы все из этих правил? И есть ли у вас свои секреты для свежего личика утром?
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Премьера нового клипа Каменских
В конце сентября Настя Каменских выпустила новый клип на композицию Película. Лирик-видео выполнено в стиле мексиканского праздника El Día de Muertos. Клип рассказывает историю мистической любви.
Фото: Настя Каменских