Сергей Жигунов объявил о втором разводе с женой, актрисой Верой Новиковой.

Актер опубликовал фото свидетельства о расторжении брака, однако точная дата скрыта.

— Пусть полежит здесь, — подписал фото Жигунов.

Переглянути цей допис в Instagram Пусть полежит здесь Допис, поширений Zhigunov official (@zhigunov_sergey) 25 Жов 2020 р. о 12:03 PDT

Российские журналисты говорят, что у Сергея новый роман — с журналисткой и кинопродюсером Викторией Ворожбит, которая очень похожа на Анастасию Заворотнюк.

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Их неоднократно замечали вместе, а судя по фото одних и тех же локаций в Instagram, карантин они уже проводили друг с другом.

Однако пока пара официально ничего не комментировала.

Первый развод Жигунова

Сергей Жигунов и Вера Новикова прожили 22 года до того момента, как решили расстаться впервые — в 2007 году. Тогда Сергею приписывали роман с коллегой по сериалу Моя прекрасная няня Анастасией Заворотнюк.

Однако через два года Сергей и Вера сошлись и снова решили пожениться.