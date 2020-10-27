Сергей Жигунов объявил о втором разводе с женой, актрисой Верой Новиковой.
Актер опубликовал фото свидетельства о расторжении брака, однако точная дата скрыта.
— Пусть полежит здесь, — подписал фото Жигунов.
Переглянути цей допис в Instagram
Российские журналисты говорят, что у Сергея новый роман — с журналисткой и кинопродюсером Викторией Ворожбит, которая очень похожа на Анастасию Заворотнюк.
Переглянути цей допис в Instagram
Никуда не пропала, просто кое-что происходит и занимает 100 % времени и столько же душевных сил. И лучше бы оно не происходило ????????♀️ на днях расскажу. Любовь и поддержка близких даёт мне силы. Все переживем ❤️ Пусть у вас будет лучше. Всем терпения и добра ❤️
Читайте: Анастасия Заворотнюк выложила первое фото в Instagram после лечения в США
Переглянути цей допис в Instagram
Работы столько, что самолёт в лето улетает через час без меня ????????♀️ Настроение «интроверт», сегодня я в домике ) Вдруг так счастливо совпало, что у вас лето и есть свободное время, отдохните за меня немного, пожалуйста ???????????? Всем добра, любви и котиков. Ваш #бессмертныйпони????
Их неоднократно замечали вместе, а судя по фото одних и тех же локаций в Instagram, карантин они уже проводили друг с другом.
Однако пока пара официально ничего не комментировала.
Первый развод Жигунова
Сергей Жигунов и Вера Новикова прожили 22 года до того момента, как решили расстаться впервые — в 2007 году. Тогда Сергею приписывали роман с коллегой по сериалу Моя прекрасная няня Анастасией Заворотнюк.
Однако через два года Сергей и Вера сошлись и снова решили пожениться.