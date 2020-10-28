Американская популярная певица Гвен Стефани и бойфренд Блейк Шелтон объявили о своей помолвке.
— Привет, Гвен, спасибо, что спасла мой 2020 год и всю оставшуюся жизнь. Я тебя люблю. Я услышал ДА! — заявил Блейк Шелтон
Также пара опубликовала фотографию, на которой они целуются в часовне, а Гвен показывает в камеру подаренное женихом кольцо.
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Гвен и Блейк познакомились в 2014 году на съемках шоу Голос, на котором они исполняют роль судей.
Романтические отношения пара начала в 2015 году, расставшись со своими супругами.
Для Гвен Стефани это будет второй брак. Ранее она была замужем за британским музыкантом Гэвином Россдэйлом. У них родились трое сыновей.
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Hey @gwenstefani thanks for saving my 2020… And the rest of my life.. I love you. I heard a YES!
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