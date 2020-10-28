Американская популярная певица Гвен Стефани и бойфренд Блейк Шелтон объявили о своей помолвке.

— Привет, Гвен, спасибо, что спасла мой 2020 год и всю оставшуюся жизнь. Я тебя люблю. Я услышал ДА! — заявил Блейк Шелтон

Также пара опубликовала фотографию, на которой они целуются в часовне, а Гвен показывает в камеру подаренное женихом кольцо.

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Гвен и Блейк познакомились в 2014 году на съемках шоу Голос, на котором они исполняют роль судей.

Романтические отношения пара начала в 2015 году, расставшись со своими супругами.

Для Гвен Стефани это будет второй брак. Ранее она была замужем за британским музыкантом Гэвином Россдэйлом. У них родились трое сыновей.

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