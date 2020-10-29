Скарлет Йоханссон вышла замуж за Колина Йоста

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика Колина Йоста.
Свадебная церемония прошла в интимной атмосфере, среди гостей присутствовали только близкие друзья и родственники.
Колин Йост и Скарлет Йоханссон заручились в мае 2019 после двух лет знакомства.
Радостной вестью поделилась Instagram-страница благотворительная организация Meals on Wheels America, которая оказывает помощь пожилым людям во время пандемии.
Оказывается, свадебным желаниtv супругов стал собственный финансовый вклад в развитие благотворительности.
Представители Meals on Wheels America отметили, что свадьба проходила с соблюдением всех мер безопасности Covid-19.
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We’re thrilled to break the news that Scarlett Johansson and Colin Jost were married over the weekend in an intimate ceremony with their immediate family and love ones, following COVID-19 safety precautions as directed by the CDC. Their wedding wish is to help make a difference for vulnerable older adults during this difficult time by supporting @mealsonwheelsamerica. Please consider donating to celebrate the happy couple by clicking the link in our bio.
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