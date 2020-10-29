Скарлет Йоханссон вышла замуж за Колина Йоста

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика Колина Йоста.

Свадебная церемония прошла в интимной атмосфере, среди гостей присутствовали только близкие друзья и родственники.

Колин Йост и Скарлет Йоханссон заручились в мае 2019 после двух лет знакомства.

Радостной вестью поделилась Instagram-страница благотворительная организация Meals on Wheels America, которая оказывает помощь пожилым людям во время пандемии.

Оказывается, свадебным желаниtv супругов стал собственный финансовый вклад в развитие благотворительности.

Представители Meals on Wheels America отметили, что свадьба проходила с соблюдением всех мер безопасности Covid-19.

Модель Джиджи Хадид впервые стала мамой

В середине сентября известная модель Джиджи Хадид родила девочку.

Вместе со своим избранником Зейном Маликом она поделилась первыми фото со своей дочерью.

О том, что модель Джиджи Хадид беременна, стало известно весной 2020 года. В течение беременности модель продолжила сниматься в фотосессиях, не скрывая округлых форм.