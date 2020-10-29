Популярная украинская группа Бумбокс вместе с музыкальной группой Крихітка выпустили новый клип на песню Ангела.

Автором слов и музыки стал фронтмен Бумбокса Андрей Хлывнюк, в написании текста также участвовала солистка Крихітки Александра Кольцова.

Ангела — это напоминание для всех авторов, что искусство должно задавать вопросы обществу и реальности. Иначе оно не будет иметь ценности.

— Этот клип нужно посмотреть несколько раз. Чтобы понять все детали и смысл, надо время от времени ставить ролик на паузу и пересматривать снова, — поделился режиссер клипа Стас Гуренко.

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Клип Бумбокс на песню ДШ

В октябре прошлого года группа Бумбокс представила видеоклип на композицию ДШ, которая входит в альбом Тайный код: Рубикон.

По словам режиссера, работа над роликом была одной из самых сложных в его карьере, ведь песня ДШ — очень сильная по содержанию.

Фото: Бумбокс