Популярная украинская группа Бумбокс вместе с музыкальной группой Крихітка выпустили новый клип на песню Ангела.
Автором слов и музыки стал фронтмен Бумбокса Андрей Хлывнюк, в написании текста также участвовала солистка Крихітки Александра Кольцова.
Ангела — это напоминание для всех авторов, что искусство должно задавать вопросы обществу и реальности. Иначе оно не будет иметь ценности.
— Этот клип нужно посмотреть несколько раз. Чтобы понять все детали и смысл, надо время от времени ставить ролик на паузу и пересматривать снова, — поделился режиссер клипа Стас Гуренко.
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Клип Бумбокс на песню ДШ
В октябре прошлого года группа Бумбокс представила видеоклип на композицию ДШ, которая входит в альбом Тайный код: Рубикон.
По словам режиссера, работа над роликом была одной из самых сложных в его карьере, ведь песня ДШ — очень сильная по содержанию.
Фото: Бумбокс