Украинский певец Khayat представил клип на песню Темно, которая стала первым синглом с будущего альбома исполнителя. Премьера пластинки ожидается весной 2021 года.

Режиссером видео стал клипмейкер DVIZHON (Юрий Движон).

Ролик призван передать эмоциональное состояние певца. Люстра в клипе — символ, с помощью которой герой освещает свою жизнь.

Читайте: С помощью музыки призывали людей оставаться дома — группа TVORCHI

Khayat рассказал, что он при создании песен пытается их визуализировать.

— Съемки клипа это всегда маленькая магия, ведь все картинки, которые создавались в твоей голове при создании песни, наконец оживают, — отметил Khayat.

Кроме того, Khayat выступил стилистом клипа, а один из образов создал дизайнер Иван Фролов.

Аlyona Alyona и Fatbelly выпустили совместный клип