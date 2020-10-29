Украинский певец Khayat представил клип на песню Темно, которая стала первым синглом с будущего альбома исполнителя. Премьера пластинки ожидается весной 2021 года.
Режиссером видео стал клипмейкер DVIZHON (Юрий Движон).
Ролик призван передать эмоциональное состояние певца. Люстра в клипе — символ, с помощью которой герой освещает свою жизнь.
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Khayat рассказал, что он при создании песен пытается их визуализировать.
— Съемки клипа это всегда маленькая магия, ведь все картинки, которые создавались в твоей голове при создании песни, наконец оживают, — отметил Khayat.
Кроме того, Khayat выступил стилистом клипа, а один из образов создал дизайнер Иван Фролов.
Аlyona Alyona и Fatbelly выпустили совместный клип
Популярная украинская реперка Аlyona Alyona выпустила клип на песню Rayon. Трек записан в дуэте с музыкантом Fatbelly.
Главная тема новой песни — родной район, в котором ты знаешь чуть ли не каждую песчинку.