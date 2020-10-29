Шоу Холостячка 2020 на СТБ — что будет во втором выпуске (ФОТО)

Новый выпуск шоу Холостячка выйдет на СТБ 30 октября. Главная героиня Ксения Мишина продолжит знакомиться с мужчинами, которые на первой вечеринке получили бутоньерку.

Какие именно приятные и не очень сюрпризы ждут Мишину в новом выпуске — рассказывают Факты ICTV.

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Ведущий Григорий Решетник предложит мужчинам подготовить презентации с идеями романтического свидания. Холостячка может выбрать только три свидания, которые больше всего ее заинтересуют.

— Это очень сложный моментв первую очередь потому, что я должна выбрать только три. Я думаю, что все будет очень красиво, романтично, мне очень хочется максимально чувствовать себя женщиной, — рассказывает Ксения Мишина.

Так, ей предстоит узнать, каким может быть самое идеальное свидание, раскрыть секрет десерта от мишленовского повара. А также, кто первым разденет ее и окунет в атмосферу фильма 50 оттенков серого.

Конкуренция между мужчинами только возрастет. Один из конфликтов закончится дракой. Не обойдется и без обмана. Один из участников единолично завладеет вниманием холостячки.



















Свидание в стиле 50 оттенков серого и драка: что ожидает Мишину в новом выпуске Холостячки / 5 фотографий

Шоу Холостячка

На телеканале СТБ стартовало долгожданное шоу Холостячка с Ксенией Мишиной. На первой вечеринке участники пытались поразить главную героиню реалити, чтобы получить заветную бутоньерку.

Однако без казусов не обошлось. Если кто-то долго готовился к свиданию, то некоторые приехал даже без ромашки в руках.