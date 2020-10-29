Развод Харламова и Асмус: кто был инициатором и какое состояние делят

Популярный российский комик и шоумен Гарик Харламов сегодня официально расстался с актрисой Кристиной Асмус.
На заседание суда пара не появилась — их интересы представляли адвокаты. Именно они сообщили, что разорвать отношения захотела Кристина. Гарик был против такого решения и хотел наладить отношения.
— В ближайшее несколько месяцев мы собираемся мирно закончить переговоры о разделе имущества.
По решению судьи, совместная дочь пары Анастасия будет жить с мамой. Состояние шоумена оценивают в $2,9 млн.
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Развод Харламова и Асмус
В июле этого года стало известно о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. Об этом супруги сообщил на своих страницах в Instagram.
По их словам, чувства ослабли и они совсем разные. Звездная пара вступила в брак еще в 2013 году, а через год у них родилась дочь.
Фото: Кристина Асмус