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Хеллоуин убивает — вышел новый тизер легендарного хоррора

Компания Universal Pictures опубликовала новый тизер 12-го фильма легендарной кинофраншизы Хеллоуин убивает.

Главную роль сыграла Джейми Ли Кертис. Ее героине Лори Строуд предстоит вновь встретиться с маньяком-убийцей Майклом Майерсом в исполнении Ника Касла.

Режиссером ленты выступил Дэвид Гордон Грин.

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Из-за пандемии коронавирус премьера фильма пришлось перенести, она состоится 15 октября 2021 года.

Франшизу хоррора Хеллоуин запустили в1978 году, с тех пор также неоднократно выходили ремейки и перезапуски.

Финальная часть выйдет в 2022 году под названием Хеллоуин заканчивается.

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