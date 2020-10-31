Во втором выпуске Холостячки на СТБ главная героиня Ксения Мишина побывала на трех незабываемых свиданиях с участниками, которых она выбирала фактически вслепую.

Мужчины приготовили презентации с идеями романтического свидания, а ей нужно было выбрать только три, не зная, кто же автор.

Первый счастливчик – Андрей Рыбак, предложивший свидание в стиле фильма 50 оттенков серого. Однако ни полет на вертолете, ни романтический ужин, ни сюрприз, который Андрей вручил, встав на колено, не убедили Ксению – бутоньерку он не получил.

Второе свидание прошло с Евгением Ковтуненко. Вдвоем они готовили пасту с морепродуктами, а затем – ужин на крыше с видом на ночной город. Женя в итоге получил бутоньерку.

А с третьим все пошло не так – оно должно было быть у Игоря, а состоялось у Назара. Он перехватил Ксению по пути на вокзал, то есть фактически украл.

Было и групповое свидание – на полигоне. Это было настоящее противостояние, но победитель получил ценное вознаграждение – больше времени на индивидуальное общение с Ксенией. Сильнее и быстрее всех оказался Сергей.

Уже во время церемонии холостячка узнала о драке Артема и Сергея, но они оба получили бутоньерки.

Проект после второго эфира покинул Владимир Оксамытный. Ксения сказала, что не почувствовала внимания и интереса с его стороны.

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Старт Холостячки на СТБ

Первый выпуск шоу Холостячка на СТБ вышел 23 октября. На первой вечеринке Ксения Мишина познакомилась с 16 участниками реалити, однако заветную бутоньерку получили только 12 мужчин.

Он пытались поразить холостячку. Кто-то дарил огромные букеты, однако были и неприятные казусы.