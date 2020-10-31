Украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной рассказали, кого ждут совсем скоро.

Семья уже воспитывает двух мальчиков, а впоследствии их ряды пополнит третий!

Тайну супругов приоткрыли в 1 выпуска ток-шоу Как выйти замуж.

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Гостем программы также стал Холостяк 6-го сезона и тренер проекта Взвешенные и счастливые — Иракли Макацария. Он поздравил супругов и будущих многодетных родителей.

О том, что Григорий Решетник третий раз станет отцом, стало известно в начале июля. Об этом он написал в своем Instagram, подписав Нас не остановить.

У Григория и Кристины уже есть два сына — Дмитрий и Иван. Новорожденного мальчика супруги ждут зимой.