Шон Коннери умер: топ-5 фильмов с актером, кроме Джеймса Бонда

Голливуд переживает траур после смерти легендарного актера Шона Коннери.

Рано в субботу, 31 октября, было подтверждено, что кинозвезда, известная по роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет.

Коннери, кроме популярной франшизы, сыграл еще во многих замечательных фильмах, а премию Оскар получил за роль ирландского полицейского в фильме Неприкасаемые.

После смерти Шона Коннери вспоминаем его лучшие фильмы.

Неприкасаемые (1987)

Сэр Шон получил единственный Оскар в карьере за лучшую мужскую роль второго плана, сыграв в фильме Брайана Де Пальмы Неприкасаемые.

Кино рассказывает подлинную историю о том, как федеральный агент Элиот Несс (Кевин Костнер) собрал команду, чтобы уничтожить гангстера Аль Капоне. Коннери играет Джимми Малоуна, ирландско-американского полицейского, который убеждает Несса, что единственный способ победить бандитов Капоне — это бороться грязно.

Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989)

В этом фильме режиссера Стивена Спилберга археолог-авантюрист (Харрисон Форд) объединяет усилия со своим отцом (Коннери), чтобы помешать нацистам заполучить Святой Грааль.

Жаль, что Коннери и Форд не снимались больше вместе, поскольку они создают волшебную команду.

Человек, который хотел быть королем (1975)

В этом развлекательном приключенческом фильме Джона Хастона можно наблюдать за выигрышной комбинацией актеров Коннери и Майкла Кейна.

Эта адаптация повести Редьярда Киплинга, в центре которой двое бывших британских солдат, отправившихся в приключение в Индию XIX века.

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Холм (1965)

Холм — лучшее сотрудничество Коннери с режиссером Сидни Люметом. Этот фильм — напряженная военная драма о британской военной тюрьме, которая действовала Северной Африке во время Второй мировой войны. Коннери играет Джо Робертса, бывшего сержанта эскадрильи, осужденного за нападение на командира.

Скала (1996)

Боевик Майкла Бэя, действие которого разворачивается на острове Алькатрас, оккупированном террористами, укравшими особенно опасное химическое оружие. Коннери играет Мейсона, экс-мошенника, единственного узника, который когда-либо бежал с островной тюрьмы.