Британские ученые из компании Broadbandchoices в рамках проекта Наука страха провели исследование, по результатам которого назвали самый страшный фильм ужасов в истории кинематографа.

В исследованиях участвовали 50 человек разного возраста. Участникам предложили просмотреть более 100 часов страшных фильмов. В это время им измеряли пульс. Картины для просмотра выбирали с самым большим по версии IMDB, Rotten Tomatoes и Reddit.

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Первое место занял фильм Синистер, второе — Астрал, а третье — Заклятье. Также в в топ-10 вошла и вторая часть Заклятья.

Синистер (2012)

Фильм снят режиссером Скоттом Дерриксоном. В нем рассказывается история писателя, который вместе с семьей переехал в дом, где произошло массовое убийство. На чердаке главный герой нашел старые пленки, которые могут помочь раскрыть тайну этого убийства. До самого конца зритель не знает, что произошло на самом деле.

Исследования показали, что во время просмотра пульс у зрителей поднимался до 86 ударов в минуту.

Астрал (2010)

Семья с тремя переезжает в новый дом. Вскоре там начинаются происходить странные вещи: слышны разные звуки, двигаются предметы. Затем резко впадает в кому один из сыновей. Что стало причиной этого?

Во время просмотра Астрала у зрителей был зафиксирован пульса в 133 удара.

Заклятие (2013)

Сюжет фильма разворачивается в 70-х годах в штате Род-Айленд (США). Роджер и Кэролин Перрон воспитывают пять дочерей. Семья переезжает в новый дом, в котором сразу начинают происходить странные вещи. Однако со временем привидения начинают наносить увечия жителям дома.

Реинкарнация (2018)

В фильме рассказывается история Энни и ее семьи. Ее мать умирает и оставляет в наследство большой дом, в который Энни со своей семьей перебирается. Главная героиня начинает отчетливо ощущать присутствие кого-то постороннего в доме. С каждым днем Энни узнает ужасающие секреты особняка матери.

Паранормальное явление (2007)

Картина снята в псевдодокументальном стиле. Действия фильма происходят с молодой парой Кэти и Миком, которые совсем недавно переехали в новый двухэтажный дом. Через две недели там начинают происходить странные вещи. Экстрасенсы и мистики не могут помочь паре, поэтому они решают самостоятельно бороться с паранормальными явлениями.

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