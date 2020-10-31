Шон Коннери — знаменитый шотландский актер и продюсер. И хотя он снялся в более чем 70 фильмах, наибольшую известность ему принесла роль агента MI6 Джеймса Бонда.

Одной из самых известных его фраз была:

— Я не англичанин. Никогда им не был и становиться не собираюсь. Я — шотландец.

Биография актера

Родился Шон Коннери в Эдинбурге (Шотландия) в 1930 году. Его отец был рабочим на фабрике, а мать — уборщицей. Семья будущего актера жила бедно в маленькой квартирке многоэтажного дома.

Поэтому Шон с детства знал, что такое тяжелый труд. Утром, пока не начались школьные занятия, мальчик помогал молочнику развозить заказанный товар, а после школы подрабатывал в мясной лавке и на почте.

В 17 лет он поступил в Королевский военно-морской флот Великобритании. После того, как его комиссовали, Шон Коннери кем только не работал — разнорабочим, водителем, спасателем в бассейне и даже фотомоделью. Параллельно он увлекался бодибилдингом в тренажерном зале.

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Попасть на съемочную площадку актеру удалось только в конце осени 1956 года. Актер снимался в малобюджетных фильмах: Обратной дороги нет, Адские водители, Рискованная акция.

Первой удачной работой для Шона Коннери стал фильм Реквием для тяжеловеса, где ему досталась роль боксера.

Но бешеная популярность пришла к актеру в 1962 году, когда на экраны вышел фильм Доктор Ноу, где он блестяще сыграл секретного агента 007 — Джеймса Бонда.

Среди других известных фильмов с участием Шона Коннери в списке Охота за Красным Октябрем, Индиана Джонс и последний крестовый поход, а также Скала.

Кроме того, в 1988 году Шон Коннери получил Оскар за лучшую роль второго плана в гангстерской драме Неприкасаемые. А еще актер трижды становился лауреатом премии BAFTA и дважды получал Золотой глобус.

В 2000 году королевский двор присвоил Шону Коннери рыцарский статус. А в августе 2008 года вышла книга актера Быть шотландцем, в которой он размышлял о ситуации в Шотландии, делился взглядами на историю и жизнь своей страны.

Актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость о смерти звезды подтвердила его семья.