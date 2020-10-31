На пост-шоу Как выйти замуж после второго выпуска Холостячки на СТБ с Ксенией Мишиной собрались все участники реалити, в том числе и те, кто покинул проект.

В конце сегодняшнего эфира Ксения попрощалась с 29-летним фотографом Владимиром Оксамытным, отметив, что так и не почувствовала интереса с его стороны.

Однако, как рассказал сам Владимир на пост-шоу, на данный момент у него уже есть любимая.

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– Я влюблен, у меня есть отношения, — сказал он, но в подробности не вдавался, потому что не может этого делать без разрешения своей девушки.

Холостячка 2 выпуск

Во втором выпуске Холостячки на СТБ главная героиня Ксения Мишина побывала на трех свиданиях с участниками, которых она выбирала фактически вслепую.

Во время церемонии роз Ксения узнала о драке Артема и Сергея, но они оба получили бутоньерки.

В итоге после второго эфира шоу покинул Владимир Оксамытный.