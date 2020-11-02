Александр Немченко скончался на 66 году жизни в Ровно

В Ровно умер актер 66-летний Александр Немченко, который сыграл одну из ролей в фильме В бой идут одни старики.

У него была тяжелая форма диабета, сообщили в Винницком академическом музыкально-драматическом театре им. Николая Садовского в Facebook.

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— Отошел в вечность Александр Немченко, дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца. Немченко был заслуженным артистом Украины, актером театра и кино. Также он создал театральную студию при Доме учителя. Долгие годы занимался народной медициной, — рассказали в театре.

Биография Александра Немченко

В 1975 году Немченко окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Будучи студентом второго курса в 1973 снялся в фильме Леонида Быкова В бой идут одни старики. Сыграл роль барабанщика второй ”поющей эскадрильи” Ивана Федоровича.

12 лет отработал в Винницком академическом музыкально-драматическом театре им. М. К. Садовского.

Умер Шон Коннери

В возрасте 90 лет скончался шотландский актер Шон Коннери. Печальную новость подтвердила его семья. Актер был известен прежде всего по роли Джеймса Бонда в франшизе.

За десятилетия своей актерской карьеры Коннери завоевал Оскар, две премии BAFTA и три Золотых глобуса.

Источник: Винницкий музыкально-драматический театр им. Николая Садовского