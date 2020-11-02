Мишелин Рокбрюн рассказала о болезни Шона Коннери перед смертью

Мишелин Рокбрюн рассказала, что ее муж Шон Коннери перед смертью страдал от болезни Альцгеймера.

Вдова американского актера призналась, что для артиста это была не жизнь.

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— У него была деменция, и это сказалось на нем. Для него это была не жизнь. В последнее время он не мог ясно выражать мысли. По крайней мере он ушел во сне — тихо, без всякой суеты, как он и хотел, — рассказала Мишелин Рокбрюн.

Мишелин Рокбрюн и Шон Коннери прожили в браке 45 лет.

Смерть Шона Коннери

Сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость подтвердила его семья.

Шон Коннери — знаменитый шотландский актер и продюсер. И хотя он снялся в более чем 70 фильмах, наибольшую известность ему принесла роль агента MI6 Джеймса Бонда.