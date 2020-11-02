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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Это была не жизнь: чем болел Шон Коннери перед смертью

Мишелин Рокбрюн рассказала, что ее муж Шон Коннери перед смертью страдал от болезни Альцгеймера.

Вдова американского актера призналась, что для артиста это была не жизнь.

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— У него была деменция, и это сказалось на нем. Для него это была не жизнь. В последнее время он не мог ясно выражать мысли. По крайней мере он ушел во сне — тихо, без всякой суеты, как он и хотел, — рассказала Мишелин Рокбрюн.

Мишелин Рокбрюн и Шон Коннери прожили в браке 45 лет.

Мишелин Рокбрюн рассказала о болезни Шона Коннери перед смертью

Смерть Шона Коннери

Сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость подтвердила его семья.

Шон Коннери — знаменитый шотландский актер и продюсер. И хотя он снялся в более чем 70 фильмах, наибольшую известность ему принесла роль агента MI6 Джеймса Бонда.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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