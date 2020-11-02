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Факты / Шоу-бизнес / Кино

В США во время угона авто застрелили актера из сериала Поверхность

Американский актер Эдди Хассел был застрелен преступниками во время угона его машины в штате Техас.

Когда правоохранители получили сигнал о стрельбе и приехали на место происшествия, то нашли истекающего кровью Хассела с огнестрельными ранениями.

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30-летнего актера госпитализировали, но врачи смогли лишь констатировать смерть.

Преступников разыскивает полиция.

Эдди Хассел для зрителей известен своими ролями в телесериале Поверхность и в фильме Детки в порядке.

Эдди Хассел

Смерть Шона Коннери

Сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость подтвердила его семья.

Шотландский актер был известен прежде всего по роли Джеймса Бонда во франшизе.

Фото: Eddie Hassell

Источник: USA Today

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