Американский актер Эдди Хассел был застрелен преступниками во время угона его машины в штате Техас.
Когда правоохранители получили сигнал о стрельбе и приехали на место происшествия, то нашли истекающего кровью Хассела с огнестрельными ранениями.
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30-летнего актера госпитализировали, но врачи смогли лишь констатировать смерть.
Преступников разыскивает полиция.
Эдди Хассел для зрителей известен своими ролями в телесериале Поверхность и в фильме Детки в порядке.
Смерть Шона Коннери
Сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость подтвердила его семья.
Шотландский актер был известен прежде всего по роли Джеймса Бонда во франшизе.
Фото: Eddie Hassell
Источник: USA Today