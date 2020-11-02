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Факты / Шоу-бизнес / Мода

С белыми крыльями и в латексе с доберманом: топ-5 соблазнительных фото Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер — известная супермодель и одна из самых молодых сестер семьи Кардашян.

Кендалл всегда отличалась от остальных сестер: она была худой и высокой, что позволило ей начать карьеру модели. С детства она была под прицелом объективов, поэтому первые попытки самоутвердиться в мире моды стали более чем успешными.

Сейчас модель дружит с не менее известными сестрами Беллой и Джиджи Хадид. По неофициальной информации, у Кендалл были романтические отношения с одной из сестер и она не скрывает своей бисексуальности.

Кендал Дженнер появляется в реалити-шоу Keeping up with the Kardashians, обожает американский фастфуд, фотографию, а также проводить вечера с друзьями за просмотром футбольных матчей.

3 ноября Кендалл Дженнер будет праздновать свое 25-летие. Факты ICTV публикуют пять соблазнительны фотографий Кендалл Дженнер.

 

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“don’t call me babe” happy halloween! GO VOTE!!! me as Pamela Anderson in Barb Wire ???? by my angel @amberasaly

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

 

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last year’s halloween ????????

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

 

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i don’t smoke

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

 

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listen to momma

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

 

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w/ @mertalas ????

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Летом Факты ICTV публиковали подборку горячих фото Ирины Шейк — одной из самых известных моделей с мировым именем и российским происхождением.

Кендалл Дженнер и Ирину Шейк связывает участие на некогда самом популярном шоу от мира моды — Victoria Secret.

Фото: kendalljenner

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