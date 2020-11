Кендалл Дженнер — известная супермодель и одна из самых молодых сестер семьи Кардашян.

Кендалл всегда отличалась от остальных сестер: она была худой и высокой, что позволило ей начать карьеру модели. С детства она была под прицелом объективов, поэтому первые попытки самоутвердиться в мире моды стали более чем успешными.

Сейчас модель дружит с не менее известными сестрами Беллой и Джиджи Хадид. По неофициальной информации, у Кендалл были романтические отношения с одной из сестер и она не скрывает своей бисексуальности.

Кендал Дженнер появляется в реалити-шоу Keeping up with the Kardashians, обожает американский фастфуд, фотографию, а также проводить вечера с друзьями за просмотром футбольных матчей.

3 ноября Кендалл Дженнер будет праздновать свое 25-летие. Факты ICTV публикуют пять соблазнительны фотографий Кендалл Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram last year’s halloween ???????? Публикация от Kendall (@kendalljenner) 24 Окт 2019 в 11:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram i don’t smoke Публикация от Kendall (@kendalljenner) 24 Июл 2017 в 12:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram listen to momma Публикация от Kendall (@kendalljenner) 4 Авг 2018 в 11:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram w/ @mertalas ???? Публикация от Kendall (@kendalljenner) 19 Июл 2019 в 8:27 PDT

Кендалл Дженнер и Ирину Шейк связывает участие на некогда самом популярном шоу от мира моды — Victoria Secret.

Фото: kendalljenner