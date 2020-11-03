Октябрь подошел к концу, а сервис Spotify собрал рейтинг самых популярных песен в мире. За месяц стриминговая компания набирает 299 миллионов активных пользователей благодаря своей уникальной системе рекомендаций, за которую отвечает искусственный интеллект, и плейлистам на любой вкус. Самые просматриваемые ролики в YouТube и сниппеты с миллионами прослушиваний: Факты ICTV показывают, как выглядит топ-10 самых популярных песен в Украине и кто их поет.

10 место. Занял совместный трек El Problema рэпера MORGENSHTERN и Тимати. За 24 часа клип на этот трек стал самым просматриваемым роликом, выпущенным русскими артистами.

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9 место. SQWOZ BAB, The First Station с треком АУФ. По словам исполнителя трека, Марата, еще до выхода песня попала в топ-30 украинского чарта Shazam.

8 место. Трек Тимы Белорусских — Окей. Один только сниппет песни набрал более 1,1 млн просмотров в TikTok.

7 место. Заняли российские рэперы Джиган, Тимати и Егор Крид с совместным треком Rolls Royce. За месяц это уже вторая коллаборация исполнителей: до этого они выпустили клип на песню Звездопад.

6 место. Трек Тлеет — Bula, SVNV. Сейчас трек занимает 20 место во вкладке В Тренде YouТube.

5 место. Deep End исполнительницы Foushee. Трек собрал более 4 млн просмотров на YouТube, а так же возглавил топ чарты Shazam и Apple Music.

4 место. Двадцатилетний битмейкер Slava Marlow и рэпер Элджей с треком Злой. Трек так же вошел в новый альбом Славы АРТЕМ. Раннее исполнитель выпустил ролик, где признался, что его настоящее имя — Артем Готлиб. Так же треки Славы занимают первые три места в рейтинге Spotify.

3 место. Трек Быстро — Slava Marlow и MORGENSHTERN — более 4 млн просмотров на YouTube.

2 место. Трек Снова я напиваюсь — Slava Marlow — более 7 млн просмотров на YouTube.

1 место. По Глазам исполнителя Slava Marlow. За месяц Слава набрал 634266 слушателей в Spotify.

Spotify — популярный стриминговый интернет-сервис, придуманный Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном в Стокгольме в 2006 году. В июле 2020 официально заработал в Украине, предоставив более 4 млрд плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей.

Юлия Бугаёва