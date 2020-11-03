От Мадонны до Леди Гаги — кого поддерживают звезды на выборах президента США

На президентских выборах США певицы Леди Гага, Мадонна и Тейлор Свифт поддерживают кандидата в президенты Джо Байдена.

В то же время рэп-исполнитель Лил Памп, певец Лил Уэйн и музыкант Кид Рок стали сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Королева эпатажа Леди Гага даже участвовала в концерте в поддержку Байдена.

— Я верю в Джо Байдена. Вы и без меня знаете, почему он лучший кандидат по сравнению с Трампом, — выступила она с речью.

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Мадонна опубликовала видео с участием Трампа в Instagram.

— Еще один день, чтобы изменить ситуацию. Выведите его из Белого дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Get this White supremacist out of the White House #bidenharris2020 Публикация от Madonna (@madonna) 2 Ноя 2020 в 3:09 PST



Певец Лил Памп добавил фото с действующим президентом США и подписал его “День, когда я встретил Трампа”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram THE DAY I MET TRUMP ???? #trump202022020 Публикация от Lil Pimp MAGA 202020 (@lilpump) 25 Окт 2020 в 9:58 PDT



Приверженность к Джо Байдену также выразили Билли Айлиш, Дуэйн Джонсон, Стивен Кинг, Том Хэнкс и другие.

Выборы в США

3 ноября начались выборы президента США. В них принимают участие два кандидата — представитель демократов Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

По результатам опросов, более половины населения отдает предпочтение кандидату Байдена.

Фото: Ledy Gaga, Madonna