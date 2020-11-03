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Факты / Украина / Политика

От Мадонны до Леди Гаги — кого поддерживают звезды на выборах президента США

На президентских выборах США певицы Леди Гага, Мадонна и Тейлор Свифт поддерживают кандидата в президенты Джо Байдена.

В то же время рэп-исполнитель Лил Памп, певец Лил Уэйн и музыкант Кид Рок стали сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Королева эпатажа Леди Гага даже участвовала в концерте в поддержку Байдена.

— Я верю в Джо Байдена. Вы и без меня знаете, почему он лучший кандидат по сравнению с Трампом, — выступила она с речью.

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Мадонна опубликовала видео с участием Трампа в Instagram.

— Еще один день, чтобы изменить ситуацию. Выведите его из Белого дома.

 

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Get this White supremacist out of the White House #bidenharris2020

Публикация от Madonna (@madonna)


Певец Лил Памп добавил фото с действующим президентом США и подписал его “День, когда я встретил Трампа”.

 

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THE DAY I MET TRUMP ???? #trump202022020

Публикация от Lil Pimp MAGA 202020 (@lilpump)


Приверженность к Джо Байдену также выразили Билли Айлиш, Дуэйн Джонсон, Стивен Кинг, Том Хэнкс и другие.

Выборы в США

3 ноября начались выборы президента США. В них принимают участие два кандидата — представитель демократов Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

По результатам опросов, более половины населения отдает предпочтение кандидату Байдена.

Фото: Ledy Gaga, Madonna

Источник: Independent

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