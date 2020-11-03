От Мадонны до Леди Гаги — кого поддерживают звезды на выборах президента США

На президентских выборах США певицы Леди Гага, Мадонна и Тейлор Свифт поддерживают кандидата в президенты Джо Байдена.
В то же время рэп-исполнитель Лил Памп, певец Лил Уэйн и музыкант Кид Рок стали сторонниками действующего президента Дональда Трампа.
Королева эпатажа Леди Гага даже участвовала в концерте в поддержку Байдена.
— Я верю в Джо Байдена. Вы и без меня знаете, почему он лучший кандидат по сравнению с Трампом, — выступила она с речью.
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Мадонна опубликовала видео с участием Трампа в Instagram.
— Еще один день, чтобы изменить ситуацию. Выведите его из Белого дома.
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Get this White supremacist out of the White House #bidenharris2020
Певец Лил Памп добавил фото с действующим президентом США и подписал его “День, когда я встретил Трампа”.
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Приверженность к Джо Байдену также выразили Билли Айлиш, Дуэйн Джонсон, Стивен Кинг, Том Хэнкс и другие.
Выборы в США
3 ноября начались выборы президента США. В них принимают участие два кандидата — представитель демократов Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.
По результатам опросов, более половины населения отдает предпочтение кандидату Байдена.