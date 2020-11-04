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Депп подает в суд на Херд после проигрыша в деле против The Sun

Актер Джонни Депп подает в суд на бывшую жену Эмбер Херд, несмотря на то, что он проиграл дело о клевете против The Sun.

Звезда подаст в суд из-за статьи, написанной его бывшей женой для Washington Post в 2018 году, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия.

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Депп проиграл суд против The Sun

Это произошло после того, как судья Высокого суда в Лондоне постановил, что журналисты The Sun “в основом сказали правду”, когда назвали 57-летнего актера “избивателем жен”.

После проигрыша Деппу предъявлен судебный счет на сумму не менее 4 млн фунтов стерлингов.

Депп в суде отвергал все претензии и называл себя жертвой, а  Херд обидчиком.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

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