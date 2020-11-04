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Канье Уэст самостоятельно вписал себя в бюллетень и проголосовал

Известный американский рэпер Канье Уэст самостоятельно вписал свое имя в бюллетень на выборах президента США и проголосовал сам за себя.

Соответствующее видео он опубликовал в Twitter и подписал: Продолжайте верить Канье 2020. Спасибо, Иисус!

Еще в одном опубликованном посте в соцсети рэпер поделился со своими читателями, что впервые пришел на президентские выборы.

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Канье Уэст подал документы для участия в выборах в США в последний день и был официальным представителем партии BDY (Birthday Party).

Он смог стать кандидатом в президенты в нескольких штатах, в частности а Айове, Миннесоте и Колорадо. Однако рэпер не попал в бюллетени большинства американских штатов, в частности в Вайоминге, где он живет и голосует.

Это произошло потому, что в части штатов Вест пропустил установленные для президентской кампании сроки или не собрал небходимое количество достоверных подписей.

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