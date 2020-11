Известный американский рэпер Канье Уэст самостоятельно вписал свое имя в бюллетень на выборах президента США и проголосовал сам за себя.

Соответствующее видео он опубликовал в Twitter и подписал: Продолжайте верить Канье 2020. Спасибо, Иисус!

Еще в одном опубликованном посте в соцсети рэпер поделился со своими читателями, что впервые пришел на президентские выборы.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp

— ye (@kanyewest) November 3, 2020