Украинская певица Оля Полякова выступает на музыкальном фестивале в ОАЭ вместе с российскими исполнителями. До этого певица рассказывала, что из-за войны, русский рынок для нее закончился и что во время работы в РФ она чувствовала к себе унизительное отношение со стороны московских коллег. Факты ICTV рассказывают: что такое PaRus — 2020 и кто делит сцену с королевой ночи.

В Дубае проходит международный музыкальный фестиваль PaRus-2020. Организаторы фестиваля подчеркивают, что на их сцене выступают только топовые артисты из Росси и других стран. 4 ноября в концерте примет участие и Оля Полякова. Сцену она будет делить с народным артистом РФ, Филиппом Киркоровым.

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Так же на этом фестивале выступит множество других российских артистов: Леонид Агутин, Стас Михайлов, Хор Турецкого, Иванушки International и другие. На странице в Instagram Оля делится с подписчиками своим видом с балкона, пока на фоне Филипп Бедросович поет: Если хочешь забыть — забудь. Так певица готовится к концерту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Music Festival «PaRUS» (@parus_fest) 20 Окт 2020 в 3:11 PDT

— Когда российские СМИ перестанут накручивать россиян, врать, натравливать, высмеивать, унижать украинцев, перекручивать нашу историю, когда их власть перестанет вести откровенно враждебную политику в отношении нашей страны, когда я увижу, что люди, которые ждут меня с концертами, разделяют со мной мои переживания, когда закончится война и перестанут погибать наши ребята — тогда можно будет что-то об этом говорить!, — говорила в 2018 году Оля, отвечая на вопрос о концертах в России.

PaRus — международный музыкальный фестиваль от компании M Premier, который проходит с 2017 года в ОАЕ. Компания M premier организовывает мероприятия в ОАЭ, России и других странах СНГ. Основатель компании, Евгений Морозов, также занимается проектом Русские сезоны в Дубае.

В октябре 2020 года певица попала в скандал из-за нарушение карантинных норм во время концерта в честь Дня учителя в Харькове. Из-за нарушения карантина полиция открыла уголовное производство.

Фото: Instagram

Юлия Бугаёва