Губка Боб на украинском вышел на Netflix

Мультфильм Губка Боб: Побег Губки, дублированный на украинском языке, вышел на стриминговой платформе Netflix.

Мультфильм с украинским дубляжом на платформе появился впервые. До этого на Netflix были только фильмы с украинскими субтитрами.

Украинские студии Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн стали партнерами платформы в сентябре этого года. Именно они будут заниматься созданием украинского интерфейса и дубляжом фильмов и сериалов на украинском.

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Зрители Netflix уже с сегодняшнего дня могут посмотреть Губку Боба на украинском, где любимый герой оказался в настоящий беде, ведь бесследно исчез его любимец — улитка Гарри.

Ради его поисков все отправятся в большую спасательную миссию, которая приведет героев к затерянному городу на дне.

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Сегодня Netflix — одна из самых известных медийных компаний, которая выпускает контент, от которого не могут оторваться миллионы людей в мире.

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