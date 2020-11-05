Губка Боб на украинском вышел на Netflix

Мультфильм Губка Боб: Побег Губки, дублированный на украинском языке, вышел на стриминговой платформе Netflix.
Мультфильм с украинским дубляжом на платформе появился впервые. До этого на Netflix были только фильмы с украинскими субтитрами.
Украинские студии Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн стали партнерами платформы в сентябре этого года. Именно они будут заниматься созданием украинского интерфейса и дубляжом фильмов и сериалов на украинском.
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Зрители Netflix уже с сегодняшнего дня могут посмотреть Губку Боба на украинском, где любимый герой оказался в настоящий беде, ведь бесследно исчез его любимец — улитка Гарри.
Ради его поисков все отправятся в большую спасательную миссию, которая приведет героев к затерянному городу на дне.
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