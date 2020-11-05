Известная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что попала в аварию в Киеве.
Об этом она сообщила в Instagram.
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Она выехала из дома и успела проехать всего около двух километров, после чего произошло столкновение с другим авто.
— Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала два км и врезалась в другую машину. А у вас как дела? — отметила певица.
В комментариях к публикации она добавила, что не пострадала, а это будет хороший урок, чтобы быть внимательнее.
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Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2км и врезалась в другую машину А у вас как дела?
Надежда Дорофеева намекнула о новом составе группы Время и Стекло
Во время интервью певица Надежда Дорофеева выразила надежду, что группа Время и Стекло обновит свой состав.
По ее словам, тогда бы ее задачей было помочь аудитории воспринять новых артистов.