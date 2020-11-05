Известная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что попала в аварию в Киеве.

Об этом она сообщила в Instagram.

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Она выехала из дома и успела проехать всего около двух километров, после чего произошло столкновение с другим авто.

— Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала два км и врезалась в другую машину. А у вас как дела? — отметила певица.

В комментариях к публикации она добавила, что не пострадала, а это будет хороший урок, чтобы быть внимательнее.

Надежда Дорофеева намекнула о новом составе группы Время и Стекло

Во время интервью певица Надежда Дорофеева выразила надежду, что группа Время и Стекло обновит свой состав.

По ее словам, тогда бы ее задачей было помочь аудитории воспринять новых артистов.