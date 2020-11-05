Бывший клавишник, солист и автор хитов рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался 4 ноября на 76 году жизни.

Смерть музыканта подтвердил в Facebook его брат Тревор Хенсли.

– С тяжелым сердцем сообщаю, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в последние несколько минут жизни, – написал он.

По его словам, музыканта кремируют на частной церемонии в Испании.

I am writing this with a heavy heart to let you know that my brother Ken Hensley passed away peacefully on Wednesday… Опубликовано Trevor Hensley Четверг, 5 ноября 2020 г.

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Что известно о Кене Хенсли

Кен Хенсли написал несколько ранних хитов лондонской рок-группы Uriah Heep, принесших ей всемирную известность. Среди них – Easy Livin, Stealin, Look at Yourself и Lady in Black.

Он выступал с группой в 1969-1980 годах как клавишник и солист, принял участие в записи 14 альбомов.

Параллельно Хенсли выпустил два сольных альбома – Proud Words on a Dusty Shelf (1973) и Eager to Please (1975).

А после ухода из Uriah Heep выпустил третий – Free Spirit.