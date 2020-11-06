В третьем выпуске реалити Холостячка на СТБ ближе познакомиться с претендентами на сердце Ксении Мишиной приехал ее партнер по танцевальному проекту Женя Кот.

Хореограф посетил съемки телешоу, чтобы обучить Александра Эллерта танцу, который должен был стать частью незабываемого свидания, которое участник готовил для Холостячки.

Женя Кот об участниках

Высказываясь об участниках, Женя Кот сказал, что типаж внешности Сергея Кириенко больше всего подходит Ксении, “но только внешности”.

— Андрей Рыбак — самый главный здесь, заводила. Он главный в доме, сидит в центре, больше всех говорит, — поделился мнением Евгений.

Свидание Саши Эллерта с Холостячкой

Музыка, свечи, танцы и Мишина с завязанными глазами: так прошло первое индивидуальное свидание Саши Эллерта с Холостячкой.

Участник захотел разделить с девушкой ее интересы и хобби, для чего вышел с ней на паркет.











3 выпуск Холостячки: Мишина выбрала фаворита и попрощалась с тремя участниками / 3 фотографии

В ходе свидания выяснился еще один интересный факт: второй брак Эллерта был с его близкой подругой, а предложение сделала возлюбленная, на что Саша ответил положительно. Однако спустя время двое поняли, что им лучше дружить, нежели строить семью.

Холостячка попрощалась с участником на первом свидании

В третьем выпуске проекта зрители также увидели первое групповое свидание, в котором приняли участие романтичный Андрей Шатырко и экспрессивный Артем Шепель.

С последним Мишина попрощалась прямо во время свидания, когда ее поклонник начал бросаться стульями.

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Вечеринка талантов

Третий выпуск проекта Холостячка завершился общей вечеринкой, на которой мужчины проявили себя с разных сторон.

Героиня увидели танцы, конкурсы, фокусы и многое другое.

Ксения выбрала своего фаворита, и им оказался Саша. Поэтому у мужчины отныне есть право пригласить Холостячку на индивидуальное свидание в любой момент.

По итогу выпуска бутоньерки получили все, кроме Константина Скрипачука и Сергея Кириенко. Это означает, что в третьем выпуске телепроекта вылетели сразу три участника.





































