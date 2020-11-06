Атер Джонни Депп уволен из франшизы Фантастические твари, где он играл роль Геллерта Гриндельвальда.

— Я хочу сообщить вам, что Warner Bros. попросили меня оставить роль Гриндельвальда в Фантастических тварях, и я согласился с этой просьбой, — заявил Депп.

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К слову, увольнение актера произошло спустя всего несколько дней, как он проиграл дело о клевете против таблоида The Sin.

В Warner Bros. подтвердили уход Деппа и заявили, что его роль будет изменена до премьеры третьей части франшизы в 2022 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp) 6 Ноя 2020 в 8:15 PST

Депп проиграл суд против The Sun

Это произошло после того, как судья Высокого суда в Лондоне постановил, что журналисты The Sun “в основом сказали правду”, когда назвали 57-летнего актера “избивателем жен”.