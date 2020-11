Известная рок-группа System of a Down после 15 лет перерыва выпустила два новых трека, которые посвятила конфликту Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

— Настало время сделать это сейчас, мы вчетвером должны сказать кое-что чрезвычайно важное в один голос. Эти две песни – Protect The Land (Защищайте землю) и Genocidal Humanoidz (Геноцид гуманоидз) говорят о страшной и серьезной войне, — отметили в System of a Down.

Деньги, вырученные от продажи песен, группа передаст благотворительной организации ArmeniaFund.



Ким Кардашьян пожертвовала $1 млн пострадавшим в Нагорном Карабахе

Известная бизнесвумен Ким Кардашьян поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном.

Звезда отметила, что пожертвовала $1 млн организации Armenia Fund, чтобы помочь пострадавшим в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.