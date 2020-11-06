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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Группа System of a Down презентовала два трека о Нагорном Карабахе

Известная рок-группа System of a Down после 15 лет перерыва выпустила два новых трека, которые посвятила конфликту Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

— Настало время сделать это сейчас, мы вчетвером должны сказать кое-что чрезвычайно важное в один голос. Эти две песни – Protect The Land (Защищайте землю) и Genocidal Humanoidz (Геноцид гуманоидз) говорят о страшной и серьезной войне, — отметили в System of a Down.

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Деньги, вырученные от продажи песен, группа передаст благотворительной организации ArmeniaFund.

Ким Кардашьян пожертвовала $1 млн пострадавшим в Нагорном Карабахе

Известная бизнесвумен Ким Кардашьян поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном.

Звезда отметила, что пожертвовала $1 млн организации Armenia Fund, чтобы помочь пострадавшим в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.

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