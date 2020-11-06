Михаила Жванецкого похоронят в Москве. Об этом сообщил его директор Олег Сташкевич. Писатель скончался сегодня на 87-м году жизни.

Сташкевич подтвердил, что артист испытывал особые чувства к месту, где прошли его детские и юношеские годы, но похоронить Михаила Михайловича в Одессе сейчас не представляется возможным.

— Как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может, — сказал директор артиста.

Он отметил, что окончательное решение, на каком конкретно кладбище похоронят Жванецкого, будет за его семьей.

Сташкевич добавил, что организация похорон в Одессе даже не рассматривается.

Прощание с Михаилом Жванецким проводить не будут из-за пандемии коронавируса.

Смерть Жванецкого

6 ноября стало известно, что на 87-м году жизни скончался известный сатирик Михаил Жванецкий.

В прошлом году врачи диагностировали у него рак, в результате которого и наступила смерть.

В октябре этого года Жванецкий сообщил о завершении карьеры. У него осталась жена Наталья и сын Дмитрий.

Источник: Подъем