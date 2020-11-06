Умер известный сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. Месяц назад он объявил о прекращении публичных выступлений из-за потери работоспособности.

Информацию о смерти Жванецкого подтвердил концертный директор Олег Сташкевич. Однако он не назвал причину смерти сатирика.

— Могу подтвердить, да, умер, — сказал Сташкевич.

Михаил Жванецкий — известный писатель-сатирик, исполнитель миниатюр собственного сочинения и автор книг родом из Одессы. Также Жванецкий является Народным артистом Украины и России.

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Родился Михаил Жванецкий в Одессе 6 марта 1934 года в семье врачей. В 1960-х он начал сотрудничать с Аркадием Райкиным и работать в Ленинградском театре миниатюр. В 1970 году он с Романом Карцевым и Виктором Ильченко открыл Театр миниатюр при филармонии в Одессе. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Также он был частым гостем на телевидении. До декабря 2019 года он вел программ Дежурный по стране на канале Россия 1.

Смерть Шона Коннери

Сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость подтвердила его семья.

Шон Коннери — знаменитый шотландский актер и продюсер. И хотя он снялся в более чем 70 фильмах, наибольшую известность ему принесла роль агента MI6 Джеймса Бонда.