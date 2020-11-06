На 86 году жизни умер Михаил Жванецкий. Он последние год лечился от рака.

О диагнозе знаменитый сатирик узнал в конце 2019 года. Эту информацию подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.

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Какой именно рак был в сатирика — он скрывал.

Смерть Жванецкого

О том, что умер Михаил Жванецкий стало известно 6 ноября. Известный сатирик является уроженцем Одессы. В 1960-х начал работать с Аркадием Райкиным и ставил спектакли в Ленинградском театре миниатюр.

Сатирик написал более десяти книг. Жил в России.

Источник: Дождь