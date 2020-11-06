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Жизнь коротка, и надо уметь уходить: 10 метких цитат Жванецкого

Михаил Жванецкий — известный советский сатирик, который отличался специфическим одесским юмором. Он — автор сборников Год за два и Встречи на улицах.

В память о сатирике Факты ICTV подготовили топ-10 лучших цитат Михаила Жванецкого.

Читайте: Умер сатирик Михаил Жванецкий

О жизни писатель высказывался коротко:

  • Запретных вещей нет, есть вещи не рекомендованные.
  • Жизнь — как рояль: клавиша белая, клавиша черная. Крышка.
  • Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.
  • Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать.

Жванецкий был серьезным человеком и умел сказать подходящие слова:

  • Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Идти от плохого человека.
  • Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.
  • Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

О людях он высказывался так:

  • Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.
  • Удача улыбается смелым. А потом долго ржет над ними!
  • Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

Стала известна причина смерти Жванецкого

На 86 году жизни умер Михаил Жванецкий. В последний год он лечился от рака. О диагнозе знаменитый сатирик узнал в конце 2019 года и отказался лечится. Информацию о смерти подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.

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