Михаил Жванецкий — известный советский сатирик, который отличался специфическим одесским юмором. Он — автор сборников Год за два и Встречи на улицах.

В память о сатирике Факты ICTV подготовили топ-10 лучших цитат Михаила Жванецкого.

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О жизни писатель высказывался коротко:

Запретных вещей нет, есть вещи не рекомендованные.

Жизнь — как рояль: клавиша белая, клавиша черная. Крышка.

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.

Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать.

Жванецкий был серьезным человеком и умел сказать подходящие слова:

Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Идти от плохого человека.

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

О людях он высказывался так:

Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.

Удача улыбается смелым. А потом долго ржет над ними!

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

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Стала известна причина смерти Жванецкого

На 86 году жизни умер Михаил Жванецкий. В последний год он лечился от рака. О диагнозе знаменитый сатирик узнал в конце 2019 года и отказался лечится. Информацию о смерти подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.