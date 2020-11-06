Михаил Жванецкий — известный советский сатирик, который отличался специфическим одесским юмором. Он — автор сборников Год за два и Встречи на улицах.
В память о сатирике Факты ICTV подготовили топ-10 лучших цитат Михаила Жванецкого.
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О жизни писатель высказывался коротко:
- Запретных вещей нет, есть вещи не рекомендованные.
- Жизнь — как рояль: клавиша белая, клавиша черная. Крышка.
- Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.
- Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать.
Жванецкий был серьезным человеком и умел сказать подходящие слова:
- Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Идти от плохого человека.
- Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.
- Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.
О людях он высказывался так:
- Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.
- Удача улыбается смелым. А потом долго ржет над ними!
- Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.
Стала известна причина смерти Жванецкого
На 86 году жизни умер Михаил Жванецкий. В последний год он лечился от рака. О диагнозе знаменитый сатирик узнал в конце 2019 года и отказался лечится. Информацию о смерти подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.