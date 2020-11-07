ВИА Гра представила новых участниц группы из Украины

Продюсер коллектива и известный исполнитель Константин Меладзе представил двух новых солисток ВИА Гра. Он сообщил об этом в эфире шоу Вечерний Ургант.
В составе коллектива осталась Ульяна Синецкая. Меладзе во время шоу познакомил зрителей с обновленным составом ВИА Гра. Новыми участницами стали Ксения Попова и София Тарасова. Обе певицы родом из Украины.
Ксения участвовала в шоу Х-фактор 8. Она была в команде Насти Каменских и покинула проект в первом прямом эфире. Девушка поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram.
— Еще совсем недавно я стояла на концертах в первом ряду. Я всегда растворялась в творчестве Константина! Кажется, я ждала этого всю жизнь, — написала участница группы.
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Ещё совсем недавно я стояла на концертах в первом ряду… Я помню, как слушала кассеты перед сном на своём плеере и засыпала в мечтах… Смотрела мюзиклы, бегала по квартире, танцевала, рисовала картинки в голове и просто мечтала… Я всегда растворялась в творчестве Константина! «Кажется, я ждала этого целую жизнь!» — вот именно с этой фразы и началась моя история и новая глава в моей жизни под названием: «ВИА Гра»✨ Пусть каждый человек в мире занимается любимым делом! Пусть каждый человек в мире будет счастлив так же, как счастлива сейчас я ❤️ Со мной: @sinetskayaulyana @sofia_tarasova @meladzemusic @viagra_official ____ #Рикошет на всех цифровых площадках по ссылке в профиле #виагра #константинмеладзе #viagra
София Тарасова ранее участвовала в шоу Голос дети. Впоследствии стала победительницей фестиваля Детская Новая волна. Она прокомментировала новость на своей странице Instagram.
— Мы с Константином пересекались на всех этапах моего взросления. Я очень благодарна, что теперь имею возможность работать и создавать красоту с Музыкантом с большой буквы, — пишет певица.
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Я действительно верю в судьбу и заранее сложенные звезды. Мы с Константином пересекались на всех этапах моего взросления — как в творческом плане, так и в моральном становлении меня как артиста. Он хорошо знает мои минусы, мои сложности, грамотно подчеркивает плюсы и верно умеет находить подход ко всем нам! Я очень благодарна, что теперь имею возможность работать и создавать красоту с Музыкантом с большой буквы! Мы все кайфуем от каждой нашей встречи и рабочего процесса: будь то репетиция, примерка или запись на студии, когда каждый из команды горит процессом! Уверена, что этот союз будет более, чем замечен! Со мной: @sinetskayaulyana @xseniyapopova @meladzemusic @viagra_official ____ #Рикошет на всех цифровых площадках по ссылке в профиле #виагра #константинмеладзе #viagra
Меладзе объявил кастинг
Константин Меладзе объявил кастинг на место в составе группы ВИА Гра. Он опубликовал новость на своей странице в Instagram. В комментариях поклонники группы предположили, что кастинг организовали из-за ухода певицы Эрики Герцег.