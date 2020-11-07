ВИА Гра представила новых участниц группы из Украины

Продюсер коллектива и известный исполнитель Константин Меладзе представил двух новых солисток ВИА Гра. Он сообщил об этом в эфире шоу Вечерний Ургант.

В составе коллектива осталась Ульяна Синецкая. Меладзе во время шоу познакомил зрителей с обновленным составом ВИА Гра. Новыми участницами стали Ксения Попова и София Тарасова. Обе певицы родом из Украины.

Ксения участвовала в шоу Х-фактор 8. Она была в команде Насти Каменских и покинула проект в первом прямом эфире. Девушка поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram.

— Еще совсем недавно я стояла на концертах в первом ряду. Я всегда растворялась в творчестве Константина! Кажется, я ждала этого всю жизнь, — написала участница группы.

София Тарасова ранее участвовала в шоу Голос дети. Впоследствии стала победительницей фестиваля Детская Новая волна. Она прокомментировала новость на своей странице Instagram.

— Мы с Константином пересекались на всех этапах моего взросления. Я очень благодарна, что теперь имею возможность работать и создавать красоту с Музыкантом с большой буквы, — пишет певица.

Меладзе объявил кастинг

Константин Меладзе объявил кастинг на место в составе группы ВИА Гра. Он опубликовал новость на своей странице в Instagram. В комментариях поклонники группы предположили, что кастинг организовали из-за ухода певицы Эрики Герцег.