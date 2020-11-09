Анна Ризатдинова и Сергей Мельник объявили об отношениях

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова завела роман с бывшим игроком Черноморца Сергеем Мельником. Пара объявила о своих отношениях на одном из телеканалов.
Мельник является участником танцевального шоу. Ранее он также снимался в пятом сезоне реалити-шоу Холостяк как главный герой.
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1 или 2 ???? .? На « танцах « я уже отыграл и Бонда -агента 007 , и 50 оттенков , и в женском образе — в джазе только девушки , и супер Майк и даже лирический , трогательный номер был . . #hollywood .. ???? . ???? В каком фильме в какой роли вы бы меня видели ? ????????
Во время семейного эфира Сергей Мельник вышел на паркет именно с Ризатдиновой, заявив на всю страну об их романтических отношениях.
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Талант или трудолюбие ? Вечный спор ! С одной стороны , всегда глаз падает на талантливого ребёнка , а с другой … когда ты видишь , старание и желание , это подкупает любого тренера , и ты не можешь не замечать рост ! Мое мнение , что даже без определенного таланта , но при ОГРОМНОМ желании человек может добиться больших высот ! Собственно я тому пример ! Но при этом я понимаю , что у девочки, наделённой сверх способностями больше шансов на победу , НО только при большой работе ! Без трудолюбия , даже индиго не добьётся результата ! Либо удача будет сопутствовать некоторое время…???? Чудеса происходят ! Но в спорте удача улыбается , только тем , кто заслуживает этого! Я не знаю ни одного ленивого чемпиона ! Это невозможно ! Поэтому одно из самых важных качеств , которое мы должны заложить в детях — ТРУДОЛЮБИЕ ????????♂️
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В видеодневнике экс-футболист рассказал, что Анна — именно та женщина, которую он так долго искал. Гимнастка в ответ отметила, что видит в Сергее именно того человека, которому ей хочется довериться.
Чемпионка мир 2013 года была замужем за опальным экс-депутатом Александром Онищенко, от которого у нее сын Роман. С мужем Анна разошлась летом прошлого года.