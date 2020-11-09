Анна Ризатдинова и Сергей Мельник объявили об отношениях

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова завела роман с бывшим игроком Черноморца Сергеем Мельником. Пара объявила о своих отношениях на одном из телеканалов.

Мельник является участником танцевального шоу. Ранее он также снимался в пятом сезоне реалити-шоу Холостяк как главный герой.

Во время семейного эфира Сергей Мельник вышел на паркет именно с Ризатдиновой, заявив на всю страну об их романтических отношениях.

Читайте: Ризатдинова продемонстрировала вертикальный шпагат в продуктовом магазине

В видеодневнике экс-футболист рассказал, что Анна — именно та женщина, которую он так долго искал. Гимнастка в ответ отметила, что видит в Сергее именно того человека, которому ей хочется довериться.

Чемпионка мир 2013 года была замужем за опальным экс-депутатом Александром Онищенко, от которого у нее сын Роман. С мужем Анна разошлась летом прошлого года.