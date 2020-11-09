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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Драки и летающие стулья: почему на шоу Холостячка участники ведут себя агрессивно

В третьем выпуске шоу Холостячка на СТБ участник Артем Шепель позволил себе всплеск агрессии.

Он и Андрей Шатырко отправились на свидание со Ксенией Мишиной. Однако Артем настолько хотел остаться с холостячкой тет-а-тет, что накричал на Андрея, проигнорировал просьбу Ксении и швырнул стул подальше.

Главной героине такое поведение не понравилось, ведь она заметила в этом проявление абьюза.

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По словам психолога Натальи Холоденко, на поведение ребят на проекте влияет то, что они находятся в замкнутом пространстве.

— Там большая концентрация агрессии и тестостерона. Ведь они не живут половой жизнью, а это сильно усиливает агрессивные реакции. В природе самцы всегда борются за внимания самки. Именно в бою они доказывают, кто имеет право на половую жизнь с этой самкой, — рассказала Холоденко.

Также такое поведение может говорить о склонности к абьюзивним отношениям и нарциссичности мужчины.

Холостячка 2020

В третьем выпуске реалити Холостячка на СТБ ближе познакомиться с претендентами на сердце Ксении Мишиной приехал ее партнер по танцевальному проекту Женя Кот.

Во время третьего эфира Мишина попрощалась сразу с тремя участниками.

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