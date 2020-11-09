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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Глубокое декольте и платья в пол: топ самых сексуальных образов Холостячки

23 Октября на телеканале СТБ состоялась премьера реалити-шоу Холостячка. Главной героиней стала актриса Ксения Мишина. Премьера шоу стала для канала настоящим событием: помимо любовных историй, интриг и красивых свиданий, внимание приковывают наряды главной холостячки страны.

Факты ICTV собрали самые яркие образы Ксении с церемоний роз.

Первый выпуск. Первое впечатление — всегда главное. Для первой встречи с участниками Ксения выбрала черное платье в пол с глубоким вырезом, легкие локоны и тонкое украшение на шею. Свою талию Мишина подчеркнула широким ремнем — этот прием актриса будет использовать и в последующих выпусках.

Мужчины были настолько впечатлены красотой главной героини, что моментами начали забывать слова и вспоминать неуместные шутки.

Шоу Холостячка 2020 на СТБ: самые яркие образы Ксении Мишиной

Второй выпуск. Образы со второй серии впечатлили многих зрителей: Ксения вышла на церемонию роз в карминно-красном платье, обтягивающем ее фигуру.

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Длинные волосы героиня на этот раз собрала, оставив лишь несколько прядей. Так же яркий образ дополнили украшения.

Третий выпуск. На решающий третий вечер Мишина выбрала нюдовую обтягивающую кофту, длинную юбку и перчатки. Свою талию актриса вновь подчеркнула широким поясом в тон, а в качестве аксессуаров использовала длинные серьги с камнями.

Образ вышел очень нежным несмотря на то, что в серии было достаточно много агрессии и с некоторыми из мужчин Ксении пришлось попрощаться еще до церемонии выгона.

  • Шоу Холостячка 2020 на СТБ: самые яркие образы Ксении Мишиной
  • Шоу Холостячка 2020 на СТБ: самые яркие образы Ксении Мишиной
  • Шоу Холостячка 2020 на СТБ: самые яркие образы Ксении Мишиной
  • Шоу Холостячка 2020 на СТБ: самые яркие образы Ксении Мишиной
  • Шоу Холостячка 2020 на СТБ: самые яркие образы Ксении Мишиной
  • Шоу Холостячка 2020 на СТБ: самые яркие образы Ксении Мишиной
Глубокое декольте и платья в пол: топ самых сексуальных образов Холостячки / 3 фотографии

Романтическое реалити Холостячка — это украинская адаптация формата The Bachelorette компании WarnerBros. Главной участницей шоу стала звезда сериала Крепостная Ксения Мишина. За сердце актрисы будут бороться 12 самых разных мужчин.

Фото: СТБ

Юлия Бугаёва 

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