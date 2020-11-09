Клип Темно, детство и личная жизнь: интервью с Khayat

Недавно украинский певец Андрей Khayat выпустил свой первый лирический трек Темно и уже успел снять на него клип.

Факты ICTV пообщались с Андреем о его новом творчестве и любимых украинских исполнителях.

— 29 октября у вас вышел клип на новую песню Темно. Это ваш первый лирический трек. Почему решили попробовать себя в новом жанре?

— Я никогда не пишу что-то специально. Я иду по течению, эта песня появилась спонтанно. Для меня это был эксперимент, было интересно посмотреть, могу ли я в этом жанре писать и что из этого выйдет.

Как показывает результат, это выгодный для меня путь, потому что именно так я сейчас себя ощущаю. Мне не приходится заставлять себя что-то делать.

— В своем Instagram вы написали: Могу с уверенностью сказать, что сегодня вы читаете совсем новую страницу обо мне. Чего нам следует ожидать?

— Я готовлю новый альбом к весне, а Темно – это первый трек оттуда. Именно этот трек был показательным, потому что хочется немного перенаправить слушателя на то, что будет дальше. Я хочу писать более актуальные тексты. Многие люди воспринимали мою музыку как народную, и сейчас я сошел с этого пути.

— Съёмки клипа в условиях карантина чем-то отличаются? Как вообще изоляция повлияла на творчество?

— Конечно, технику безопасности пришлось соблюдать. У нас было минимальное количество людей на площадке, не было массовых сцен и это упростило задачу.

Как бы мы не хотели, самоизоляция влияет на внутренние ощущения и на творчество соответственно. Я отношусь к той категории авторов, которые пишут о том, что их касается. Карантин стал ступенькой для написания альбома.

— На Голосе вашим тренером была Тина Кароль. Вы поддерживаете сейчас отношения? Хотелось бы записать совместный трек?

— Да, у нас отличные отношения. Мы друг друга максимально поддерживаем. В будущем хотелось бы, конечно, вместе поработать. Я пишу треки не только для себя и у меня уже есть несколько набросков, которые могли бы в будущем быть основой для дуэта. Но пока в альбоме будут сольные треки.

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— Какие сейчас три лучших украинских исполнителя? Возможно, с кем-то из них хотелось бы сделать дуэт?

— На самом деле, очень мало есть исполнителей, с которыми бы действительно хотелось поработать. Но я выберу пять, с которыми я вижу свой дуэт (смеется): Джамала, Тина Кароль, Hardkiss, Бумбокс и Onuka.

— В одном из своих интервью вы говорили, что начали увлекаться фольклором в детстве, когда ездили на Кубань к бабушке. Какое самое лучшее воспоминание у вас из этого периода?

— Самое яркое воспоминание – это когда стабильно два-три раза в неделю собирались возле огромного костра люди со всего поселка: рассказывали какие-то истории, зачитывали отрывки фольклорных преданий, пели песни. Всегда была особенная атмосфера. Это оставило большой след в моей жизни.

— Какое ваше любимое место в Украине?

— Киев. У меня этот город ассоциируется с ощущением свободы, с изменениями в жизни. Тут была первая любовь, университет, тут началась моя карьера. Тут были самые переломные моменты в моей жизни: я приехал в Киев и пять лет учился в университете, ходил на разные кастинги и наконец попал на Голос.

— Также какое-то время вы жили в США и даже пели в хоре Disney. Как этот опыт повлиял на вас?

— Для меня это была школа командной работы. Одно дело быть солистом, а совсем другое – работать в коллективе. Для меня это было некомфортно. Я научился выдержке, в первую очередь.

— Ваших слушательниц наверняка интересует вопрос, свободно ли ваше сердце?

— На самом деле в последнее время этот вопрос многих интересует (смеется). Я думаю, что по моему творчеству видно, что сейчас я немного в этом плане травмирован. Наверное, нужно время, чтобы я вернулся в нормальное русло и позволил себе впустить кого-то в своё сердце.

— Каким должен быть ваш идеальный партнер?

— Я не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные критерии. Это происходит здесь и сейчас, я никогда никого не искал. Нужного человека мне всегда давала вселенная. Это всегда с первого взгляда.

— О чем вы мечтаете?

— Прозвучит банально, но я мечтаю о том, чтобы мои любимые люди были со мной как можно дольше, потому что моя семья и близкие люди – это большая энергетическая поддержка. Потерять кого-то из них – мой самый большой страх. Ну и конечно мечтаю, чтобы моя музыка для людей все-таки что-то решала, была важной для них. Сейчас я вижу, что двигаюсь в правильном направлении.

Андрей Khayat также участвовал в финале нацотбора Евровидения 2020 со своей песней Call for love. Эта работа стала для певца большим шагом к новому звучанию.

Юлия Бугаёва