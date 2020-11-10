Джонни Депп получит гонорар в размере не менее $10 млн за фильм Фантастические твари 3, несмотря на то что он снимался всего один день после проигрыша судебного процесса по обвинению в клевете.

Актер получит деньги за съемку в одной из сцен. Warner Bros. разорвала отношения с актером, после того как иск о клевете, который он подал в Великобритании, был отклонен.

На прошлой неделе студия сообщила съемочной группе, что Депп больше не будет играть Геллерта Гриндельвальда в Фантастических тварях. Кроме того, выпуск фильма был отложен до 15 июля 2022 года из-за меняющихся обстоятельств на фоне пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что он появится в кинотеатрах 12 ноября 2021 года.

Студия приняла решение уволить актера после того, как суд по делу о клевете против The UK Sun был отклонен (в публикации его назвали избивателем жен на фоне его бурного разрыва с актрисой Эмбер Херд).

В контракте Деппа было специальное положение под названием pay-to-play. Это означает, что он получает полную оплату независимо от любых обстоятельств. Даже если его роль достается другому актеру.

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На прошлой неделе Депп сделал в Instagram заявление про свое увольнение из франшизы, которая собрала более $1,4 млрд в международном прокате.

Он сказал, что обвинения против него ложны. Депп продолжает судебное разбирательство с Эмбер Херд по иску о диффамации (ложных показаниях) в Вирджинии. Актер благодарен своим фанатам, поддерживающим его.

— Я хотел бы поблагодарить всех, кто одарил меня своей поддержкой и преданностью. Я тронут вашими многочисленными письмами, особенно за последние несколько дней, — сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp) 6 Ноя 2020 в 8:15 PST

В заявлении Warner Bros. сообщается, что они благодарят Джонни за его работу над фильмами.

Депп проиграл суд против The Sun

Это произошло после того, как судья в Лондоне постановил, что журналисты The Sun “в основом сказали правду”, когда назвали 57-летнего актера “избивателем жен”. После проигрыша Деппу предъявлен судебный счет на сумму не менее 4 млн фунтов стерлингов.

Фото: Dreamstime

Джерело: Daily Mail