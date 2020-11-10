Премия Европейской киноакадемии объявила список номинантов. В категории Лучший фильм представлена ​​лента совместного производства Чехии, Украины и Словакии Окрашенный птенец.

Продюсером фильма выступил член правления Украинской киноакадемии Игорь Савиченко.

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По сюжету родители стремятся защитить своего сына от массового уничтожения евреев, поэтому отправляют его к родственникам в Восточной Европе. Однако его тетя быстро умирает и ребенок вынужден отправиться в путешествие. Мальчику предстоит пройти тернистый путь и столкнуться со сложными правилами сурового мира.

Клип Реве та стогне Дніпр широкий

Музыкальный клип Реве та стогне Дніпр широкий, который является интегрированной частью документального полнометражного фильма Хор Верьовки NOW режиссера Владимира Шпака, получил награду за лучшее музыкальное видео на AUSTRIAN FILMFESTIVAL 2020.

Производство ленты осуществляла компания Fresh Production Group (продюсеры Юлия Чернявская и Олег Щербина) совместно с ANEBO production (режиссер фильма Владимир Шпак, продюсеры Александр Ильяшенко, Михаил Самосуд), при поддержке Украинского культурного фонда.

Источник: The European Film Academy