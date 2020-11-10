Звездная болезнь — не приговор: стоит ли детям идти в шоу-бизнес

8 ноября в Киеве состоялся вокальный конкурс Star Holiday Fest среди певцов 6-18 лет. Гран-при между собой разделили сразу два конкурсанта: талантливый хип-хоп-исполнитель Danil Monaco, который получил приз от радио NRJ на ротацию песни, и группа FISHKI, которые получили в подарок написание авторской песни.

Призерами младшей категории стали:

1 место — Кристина Прут

2 место — Sonya Ester, Даша Козлова

3 место — Амаль Каландарова

Средняя категория:

1 место — MI-LYA

2 место — Ева Мечкало

3 место — Мария Антонюк-бармак

Старшая категория:

1 место — Danil Monaco

2 место — Диана Волкова

3 место — Даша Живолуп и София Кравец

Группы:

1 место — FISHKI

2 место — MASTIKA

3 место — ALOE и KINDER MIX SHOW

Вокальный фестиваль приятно удивил не только талантливыми конкурсантами и звездным составом жюри. Среди гостей были представители шоу-бизнеса и признанные авторитеты музыкального искусства.

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На фестивале были программный директор радиостанций NRJ и Ретро ФМ Денис Буданцев, участник групп Время и Стекло и Mozgi Позитив, музыкальный продюсер украинского национального отбора на Евровидение Руслан Квинта, эксперт в области продюсирования звезд шоу-бизнеса Михаил Ясинский, бронзовый призер Евровидения Злата Огневич, украинский дуэт TamerlanAlena, певица и актриса Анна Тринчер.

Музыкальная карьера в детском возрасте: главное — желание

Многие люди считают, что карьеру нужно строить во взрослом возрасте. Родители думают, что дети недостаточно эмоционально готовы к потоку славы и новым вызовам. В то же время есть много примеров, когда юные личности создавали свой творческий путь именно в детстве и ни капли не пожалели. Известный украинский певец и учасник группы Время и Стекло начинал свою музыкальную карьеру в 11 лет.

— Есть такие дети, которые точно знают, что будут суперзвездами. Они хотят быть создателями и индивидуальностями, которые смогут победить весь мир своим творчеством. Все зависит от воспитания. Если у ребенка хорошо получается и ты правильно его воспитываешь, то все будет успешно, — рассуждает артист и саундпродюсер, участник групп Время и Стекло и Mozgi Позитив.

Композитор и певец Руслан Квинта считает, что не должно быть преград для занятия любимым делом.

— Если ребенок хочет заниматься этим — почему нет? Хочет выступать на сцене, прыгать с парашютом, нырять в бассейн — это его желание. Я вырос в семье, где не было никаких запретов. Нужно по-настоящему любить то, чем занимаешься. Твоя любовь будет взаимной и отблагодарит так, как ты заслуживаешь, — уверен композитор, продюсер, музыкальный продюсер проектов Голос, Голос. Дети, украинского национального отбора на Евровидение Руслан Квинта.

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Звездная болезнь не приговор: все проходит

Иногда случается, что дети ловят звездную болезнь. Из-за этого возникают проблемы в общении со сверстниками. Юные ребята часто становятся одурманеными славой и забывают об элементарных правилах воспитания. Но важно не забывать, что все может неожиданно измениться.

— К любому творчеству нужно относиться как к работе. Всегда должно быть ощущение здоровой конкуренции. Ты должен понимать, что есть люди, которые могут быть в чем-то лучшими. Нужно учиться тому, чего не умеешь — у партнера, конкурента. Они сделают тебя, — говорит Позитив.

Родители — важная часть жизни человека. Именно они чаще всего становятся единственными, кто не отворачивается даже в самые трудные времена.

— Важно окружение — родители, родственники, друзья. Чаще всего родители правильно оценивают ситуацию и действуют согласно инструкции. Нужно контролировать детей, потому что в разные периоды жизни ты бываешь на коне, а потом закончил школу — и уже не звезда. Я думаю, что самые близкие люди всегда сумеют пресечь звездную болезнь. Только они, — делится коллектив TamerlanAlena.

Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в жизни

Для любого начинания нужен ресурс — время. Именно вложение важного ресурса сделало многих людей такими успешными. Нужно лишь любить то, что делаешь, и делать то, что любишь.

— Музыка — это вдохновение и творчество. Хочется — пиши. Я писал свои песни с третьего класса. Это были мысли, слова, мелодии, которые я писал для себя. Мне нравилось петь песни девочкам. После обучения на фортепиано стал играть и на нем. Если ты пришел в этот мир создавать музыку, то будешь это развивать. Занимайтесь тем, что вам близко. Делайте то, что вы искренне любите, — делится Руслан Квинта.







































































Звездная болезнь — не приговор: стоит ли детям идти в шоу-бизнес / 18 фотографий

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