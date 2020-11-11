Бритни Спирс проиграла дело об освобождении от опеки отца

Американская поп-певица Бритни Спирс проиграла дело по поводу освобождения от опеки. Суд отклонил его запрос на лишение права отца быть ее опекуном.

Во время слушаний адвокат звезды Сэмюэл Ингэм отметил, что она боится отца и в дальнейшем будет бороться за свои права. Также он подчеркнул, что отец и дочь долгий период не контактировали и между ними нет нормальных отношений.

Со своей стороны Спирс заявила, что не будет продолжать карьеру, пока ее делами руководить отец.

Несмотря на отказ в освобождении от опеки суд удовлетворил просьбу певицы назначить ее соопекуном финансовую компанию Bessemer Trust.

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Опекунство над Бритни Спирс

Из-за проблем со психическим здоровьем в 2008 году отец Бритни Спирс стал ее опекуном. С того момента певица не может самостоятельно распоряжаться своими финансами, принимать важные решения и даже путешествовать.

В начале октября бывший адвокат звезды сделал заявление, что она может остаться под опекой на всю жизнь.