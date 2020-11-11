В ноябре свой 46-й день рождения празднует легендарный голливудский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо.

Леонардо родился 11 ноября 1974 года в Калифорнии в бедной семье хиппи. Он с детства знал, что хочет связать свою жизнь с актерской деятельностью.

Еще будучи школьником ходил на курсы актерского мастерства. Став постарше, начал получать роли в спектаклях, сниматься в коммерческих клипах. Уже подростком имел собственного рекламного агента.

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В 1998 году после фильма Титаник к актеру приклеился образ сладкого мальчика. Режиссер ленты Джеймс Кэмерон сначала невзлюбил Ди Каприо. Со своей стороны, актер не был в восторге от роли, но все же они приступили к съемкам.

— Я благодарен Титанику, но он едва не погубил меня как актера — эта сладость была очевидным отрицанием того, что я хотел делать и уже делал. На глазах из актера превращался в сливочную карамель. Я отказывался от ролей. Согласился только на предложение Вуди Аллена — сыграть избалованного представителя шоу-бизнеса в фильме Знаменитость. Теперь снимаюсь только в значительных проектах. Не соглашаюсь на роли, которые способны сделать из меня конфету, — говорит актер в одном из интервью.

Награды за фильм полились рекой — 14 номинаций на Оскар, 11 статуэток, крупные кассовые сборы, перевалившие за $1 млрд, бешеные успех и известность Ди Каприо. Но свой первый долгожданный Оскар актер получил за фильм Легенда Хью Гласса, в котором сыграл главную роль.

Пытаясь избавиться от образа сладкого мальчика, Лео сыграл во множестве картин – исторических драмах, блокбастерах и психологических триллерах. Его старания были приняты на ура широкой публикой. Вскоре он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров современности. Факты ICTV сделали подборку самых интересных кинолент с Леонардо Ди Каприо.

Лучшие фильмы с Леонардо Ди Каприо

Легенда Хью Гласса

Драматическое действие происходит в 1823 году во время экспедиции в неизведанную местность Дикого Запада США. Известный первопроходец Гласс получает тяжелые ранения в схватке с медведем-гризли.

Члены команды предают его и оставляют умирать. Мужчина выживает и бросает вызов беспощадной дикой природе и враждебным племенам индейцев ради мести.

Остров проклятых

Мрачные события фильма происходят в больнице для умалишенных. Вскоре в клинике исчезает один из пациентов. Этот инцидент кажется очень странным. Федеральные власти принимают решение направить в лечебницу двух агентов.

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Они направляются прямиком на остров, где расположено лечебное заведение. Вот там и начинается расследование, оказывающееся все более и более странным.

Что гложет Гилберта Грэйпа?

В американском городке живет семья Грэйпов. Мать Бонни трагически потеряла мужа, после чего резко стала набирать лишний вес. Старшая дочь Эми живет своей жизнью. Сын Арни — 18-летний парень с нарушением интеллектуального развития, которого нельзя оставить без постоянного присмотра.

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Младшая сестра Эллен стремится как можно скорее повзрослеть. Всю семью оберегает ее брат Гилберт. У него нет никаких перспектив для лучшей жизни в этом провинциальном городке, а постоянная забота о семье не дает возможности и свободного времени для саморазвития.

Парень работает в небольшом продуктовом магазине, который едва сводит концы с концами. Но все меняется после того, как один из трейлеров, проезжавших по дороге, ломается, и его обитатели вынуждены задержаться в городке.

Поймай меня, если сможешь

Главный герой — мастер обманов и ловкости, талантливый преступник Фрэнк Эбигнейл. Парень еще не стал совершеннолетним, но уже имеет приличный опыт работы врачом, адвокатом и даже пилотом. В подделке документов ему нет равных, благодаря чему юноша смог заработать себе круглую сумму.

Конечно, такой персонаж привлекает внимание охранных структур. Фрэнка пытается поймать опытный агент ФБР, которому все никак не удается разоблачить хитреца. Но парень опережает его всего на шаг, чем заставляет агента нервничать.

Банды Нью-Йорка

Актер снялся в этом фильме под руководством легендарного виртуоза кино Мартина Скорсезе. События разворачиваются в 60-х годах XIX века. Ранее Билл Мясник убил отца Амстердама Валлона.

Среди криминальных убежищ Нью-Йорка хитрый парень входит в доверие к банде головорезов Билла Мясника, чтобы отомстить их главарю.

11 часов в воде: Леонардо Ди Каприо спас тонущего мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас путешественника, который упал за борт на яхте в Карибском море. Во время отдыха знаменитости по рации поступил экстренный сигнал от экипажа другого судна.