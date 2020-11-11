Наталья Бережная номинирована на европейский Оскар

Украинская актриса Наталья Бережная, которая исполнила главную роль в фильме DAU. Наташа, номинирована на премию Европейской киноакадемии как лучшая актриса 2020 года.

Соответствующая информация содержится на официальном сайте The European film awards.

Бережная стала первой украинской актрисой, которую номинировали на эту премию.

Вместе с Бережной на премию претендуют Энни Даль Торп (картина Чартер), Андреа Брайн Говиг (Надежда), Марта Ниэто (Мать), Нина Хосс (Моя младшая сестра) и Паула Бир (Ундина).

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За победителей проголосуют более 3 800 членов киноакадемии. Результаты голосования объявят в серии виртуальных мероприятий с 8 по 12 декабря.

Наталья Бережная — непрофессиональная актриса, участница кинопроекта DAU.

Сюжет DAU разворачивается в вымышленном научно-исследовательском институте в Москве в 1930-1960-е годы. Главная героиня — заведующая институтской столовой в 1952 году. Она вступает в отношения с иностранным ученым и попадает на допрос к следователю госбезопасности.

Премия Европейской киноакадемии присуждается ежегодно с 1988 года картинам только европейского кинопроизводства. Поэтому премия получила неофициальное название “европейский Оскар”.

Источник: The European film awards