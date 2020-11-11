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Звезда Гарри Поттера Руперт Гринт показал дочь в Instagram

Звезда фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт (в ленте сыграл Рона Уизли) создал аккаунт в социальной сети Instagram.

Британский актер опубликовал свой первый пост — фото с новорожденной дочкой, которое собрало много комментариев и лайков.

Гринт не забыл пошутить о том, что долго не появлялся в социальных сетях.

— Привет, Instagram. Опоздал всего на 10 лет. Но я здесь, чтобы представить вам всем свою дочь Уэнсдей.

 

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Hey Instagram….only 10 years late, but here I am. Grint on the Gram! Here to introduce you all to Wednesday G. Grint. Stay safe, Rupert

Публикация от Rupert Grint (@rupertgrint)

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Сейчас на страницу подписалось уже 2 млн пользователей. Актер Том Фелтон, который в Гарри Поттере сыграл Драко Малфоя, не забыл подшутить над коллегой в стиле своего героя.

— Добро пожаловать, Уизли, пришла пора, — такой комментарий он оставил под постом.

Руперт Гринт стал отцом

В начале мая у звезды фильма Гарри Поттер Руперта Гринта родилась дочь. Ее назвали Уэнсдей, что в переводе с английского означает среда.

С матерью ребенка, актрисой Джорджией Грум, они вместе уже девять лет.

Фото: Dreamstime

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