Звезда Гарри Поттера Руперт Гринт показал дочь в Instagram

Звезда фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт (в ленте сыграл Рона Уизли) создал аккаунт в социальной сети Instagram.
Британский актер опубликовал свой первый пост — фото с новорожденной дочкой, которое собрало много комментариев и лайков.
Гринт не забыл пошутить о том, что долго не появлялся в социальных сетях.
— Привет, Instagram. Опоздал всего на 10 лет. Но я здесь, чтобы представить вам всем свою дочь Уэнсдей.
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Hey Instagram….only 10 years late, but here I am. Grint on the Gram! Here to introduce you all to Wednesday G. Grint. Stay safe, Rupert
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Сейчас на страницу подписалось уже 2 млн пользователей. Актер Том Фелтон, который в Гарри Поттере сыграл Драко Малфоя, не забыл подшутить над коллегой в стиле своего героя.
— Добро пожаловать, Уизли, пришла пора, — такой комментарий он оставил под постом.
Руперт Гринт стал отцом
В начале мая у звезды фильма Гарри Поттер Руперта Гринта родилась дочь. Ее назвали Уэнсдей, что в переводе с английского означает среда.
С матерью ребенка, актрисой Джорджией Грум, они вместе уже девять лет.