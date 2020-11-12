Популярная американская певица Ариана Гранде выпустила видео на свою новую песню Positions. Трек — заглавный сингл с нового альбома Гранде , который выйдет 30 октября.

Режиссером клипа стал Дэйв Мейерсон. За несколько часом он уже набрал почти 500 млн просмотров и 90 тыс. комментариев.