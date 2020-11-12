Популярная американская певица Билли Айлиш презентовала новый сингл под названием Therefore I Am.
В клипе на новый трек исполнительница прогуливается с рогаликом в руках по опустошенном торговом центре, воруя сладости. В конце ролика ее замечает охранник и Билли Айлиш убегает оттуда.
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К слову, режиссером клипа выступила сама Билли Айлиш.
Ариана Гранде — Positions
Популярная американская певица Ариана Гранде выпустила видео на свою новую песню Positions. Трек — заглавный сингл с нового альбома Гранде , который выйдет 30 октября.
Режиссером клипа стал Дэйв Мейерсон. За несколько часом он уже набрал почти 500 млн просмотров и 90 тыс. комментариев.