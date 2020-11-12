17 ноября на телеканале ICTV состоится премьера сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія. Это первый в Украине комедийный приключенческий экшн о казаках.

Главную роль получил украинский актер театра и кино Юрий Дяк. Он сыграл роль простого парня Ивана, который решается похитить драгоценность у московского царя. Вокруг этих событий и последствий разворачивается сюжет сериала.

В интервью Фактам ICTV актер поделился воспоминаниями из детства.

Юрий Дяк родился в Могилев-Подольском в семье простых рабочих.

— Я не из актерской семьи. Мои родители уже на пенсии — мама ушла раньше, чем папа. Она работала уборщицей. Мой папа — слесарь. Он до сих пор ремонтирует мельницы, — делится Юрий Дяк.

Он говорит, что его детство было насыщенным. Признается, что был сорванцом и кайфовал, когда люди получали положительные эмоции от его действий.

— Мама мне говорила, что я без царя в голове. Приключений в моей жизни было много. С детства был очень активен. Когда я делал какую-то ерунду, или просто баловался, и люди смеялись, я получал удовольствие. Я еще больше баловался, и они еще больше смеялись. Мне это нравилось, — говорит актер.

Читайте: Кабмин разрешил выделить деньги из Covid-фонда на патриотические сериалы

Юрий Дяк говорит, что ему нравится быть в центре внимания.

— В первом классе был опрос: кем вы хотите стать? Я написал, что хочу быть клоуном. Все пишут, что хотят стать врачами, милиционерами, сейчас уже полицейскими, и пожарными. Наверное, кто-то и космонавтом, а я клоуном. Потом мама меня спросила: почему ты хочешь стать клоуном? Я сказал, что мне нравится, когда надо мной смеются люди. Когда смеются над тем, что я делаю. Уже сейчас я понимаю, что мне нравится делать то, от чего другие люди получают удовольствие. Это приносят людям те чувства, ради которых они смотрят кино, ходят в театр и вообще живут, — говорит он.

Актер отмечает, что его карьерный путь был нелегким, но очень насыщенным. Он уверен, что для любимого дела нет никаких препятствий.

— Я не знаю, кому было легко, даже если у них были родители актерами. Если ты очень сильно чего-то хочешь, то не важно, кто у тебя родители. Если родители банкиры, а ты тоже хочешь заниматься банковским делом, может быть, они тебе что-то подскажут. Скорее всего первое время будет получаться, но если этого не хочешь, то потом поймешь, что это не твое, и пойдешь запускать ракеты в космос, — делится актер.

Козаки. Абсолютно брехлива історія — комедия о казацких приключениях, поиске сокровищ и дружбе. Сериал снимали на разных исторических локациях и культурных памятниках.

В частности, съемочная команда побывала в Хотинской крепости, в Бучацком и Коростышевском карьерах, Киево-Печерской лавре, музее в Пирогово. Премьера состоится 17 ноября в 21.30 на телеканале ICTV.