13 ноября на СТБ вышел четвертый выпуск романтического реалити Холостячка, во время которого Ксения Мишина ближе познакомила мужчин со своей повседневной жизнью и работой.

Из проекта выбыли Илья и Назар.

Поцелуи на камеру

Во время выпуска претендентам на сердце красавицы удалось понаблюдать за работой Холостячки над страстным клипом.

Ксения целовалась с партнером по съемочной площадке. Большинству мужчин удалось совладать с собой, лишь Назару это пришлось не по душе.

Врал о сыне — Назар покинул проект

Также четверым мужчинам, Илье, Андрею Шатырко, Игорю и Назару, посчастливилось принять участие вместе с Ксенией в пресс-конференции. Однако мероприятие закончилось разоблачением и досрочным выбыванием из проекта Назара.

Во время общения с журналистами выяснилось, что участник, который так часто заявлял о своей любви и заботе о сыне, отказался от ребенка и не платит алименты.

На вранье о сыне Ксения не смогла закрыть глаза.

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Единственное индивидуальное свидание

Несмотря на то, что зрители ждали индивидуальных свиданий, на этой неделе Ксения подарила личную встречу только одному мужчине — Андрею Рыбаку. Таким образом она поздравила участника с днем рождения.

После катания на вейкборде Ксения и Андрей уединились за ужином. Во время разговора открылась причина нерешительности Андрея — он боится получить отказ.

— Нам, мужикам, так сложно. С детства получаешь отказы. Я сейчас действую по наитию и в надежде, что тебе это понравится. Столько страхов, что тебе это не нужно, или что я буду хуже других, — рассказал Рыбак.

Не смотрели Крепостную

Во время 4 выпуска реалити выяснилось, что мужчины не смотрели легендарную драму Крепостная, где Ксения Мишина сыграла одну из главных ролей. Они не могли вспомнить имя героини сериала и думали, что актриса играла не дворянку Лидию, а крепостную.

Финальная церемония

Во время финальной церемонии выбыл еще один претендент — Илья. По словам мужчины, для него было бы сложно находиться долго без Ксении в случае ее командировки. Ксения заявила, что не приемлет измены.

— Я не готова вести переговоры о верности. Я вообще не допускаю мысли об измене. В моей жизни такого не будет. Извини, но у меня для тебя розы нет, — прокомментировала Ксения Мишина.

3 выпуск Холостячки

Во время 3 выпуска Холостячки, который вышел на экраны 6 ноября, Ксения Мишина выбрала фаворита и попрощалась с тремя участниками.

Также к ней приехал ее партнер по танцевальному проекту Женя Кот.

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